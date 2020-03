Corona houdt ook Cambuur bezig: "Wennen voor mij, want ik zit altijd aan iedereen"

De vraag of het doorgaat speelt ook bij trainer Henk de Jong. Al heeft hij daar geen goed antwoord op. "Ik weet het niet, ik ben geen dokter. Ik had wel verwacht dat we zouden spelen tegen NAC, maar ik weet niet hoeveel volk er meekomt. Het is nu ook al in Leeuwarden, Drachten, overal. Andere landen zeggen dat we gek zijn hier, maar ik zou het niet weten", zegt De Jong over het coronavirus.

Zelf moet hij er ook om denken. En dat doet de Drachtster dan ook. "Ik begin er steeds meer rekening mee te houden. Het is even wennen voor mij, want ik zit altijd aan iedereen omdat ik zo ben. Maar je moet even afstand houden, even niet voor groepen praten en in gelegenheden komen met veel mensen."