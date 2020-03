Bedrijf uit Bolsward in problemen door corona: "We verliezen 80 procent van het werk"

"De agenda loopt al aardig leeg. Op dit moment is ongeveer 40 procent van onze opdrachten afgezegd. En we verwachten dat we in de komende twee maanden zo'n 80 procent minder werk hebben", zegt Hylkema. "Die invloed is best wel groot. Er werken hier tien mensen in vaste dienst en dan hebben we nog een groep van 30 tot 40 freelancers. Die zullen straks thuis komen te zitten."

Oplossing bedacht

Om te voorkomen dat het bedrijf helemaal sluit, heeft het bedrijf van Hylkema een oplossing zodat sommige afspraken toch door kunnen gaan. "We hebben een concept bedacht om een evenement om te kunnen zetten naar een online live-evenement. Mensen gaan dan niet meer fysiek naar een evenement toe, maar kunnen via hun computer iPad of telefoon inloggen op een evenement. Dan kunnen ze ook vragen stellen aan een spreker. Op die manier kunnen wij toch onze diensten blijven verzorgen. Misschien kunnen we dan van een nood een deugd maken", aldus Hylkema.