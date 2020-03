Burgemeester Buma sluit woning in Leeuwarden vanwege hennepkwekerij

De politie heeft in januari dit jaar een hennepkwekerij aangetroffen in Leeuwarden. In de woning zijn 215 hennepplanten, groeimiddelen, ventilatoren, een voedingscomputer en knipbenodigdheden aangetroffen.

De burgemeester heeft het recht om woningen te sluiten als daar softdrugs of sommige voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die bestemd zijn voor hennepteelt. Dat staat in de Opiumwet.