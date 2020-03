Luchtmachtoefening Frisian Flag op Leeuwarder vliegbasis gaat niet door

Bij de oefening zouden zo'n vijftig vliegtuigen complexe trainingsmissies uitvoeren. Omdat er deelnemers uit diverse landen zouden meedoen, is besloten de oefening niet meer te laten doorgaan. Er zouden ook mensen van Defensie uit Noord-Brabant helpen op de vliegbasis.

Ook andere oefeningen geschrapt

Naast Frisian Flag gaat ook een onderdeel van een helikoptertraining in Duitsland niet door. Ook de internationale oefening Cold Response in Noorwegen is stilgelegd.

Defensie had ruim 150.000 flyers laten drukken, om de mensen in de omgeving te informeren over Frisian Flag. Sommige mensen krijgen die misschien nog in de brievenbus.