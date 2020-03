Gewonde buschauffeur heeft gebroken neus en hersenschudding, verdachte opgepakt

Bauke Hiemstra, een collega van de gewond chauffeur van Dalstra vertelt het verhaal. "Het is een groepje mensen geweest die onderling ruzie kregen, er zaten al mensen van in de touringcar van ons. Er was een groepje uit Buitenpost vandaan, en een groepje uit Drachten.. Op een gegeven moment wilden de bussen wegrijden en hebben de jongens de bussen tegengehouden. Toen is de ene chauffeur bedreigd en zijn de andere chauffeurs daar heen gegaan. Toen heeft één van die chauffeurs een kopstoot gekregen van die jongens. Daardoor heeft hij dus zijn neus gebroken en een hersenschudding gekregen."

Verdachte opgepakt

Eén van de daders is inmiddels opgepakt, hij is zelf naar het politiebureau gegaan. De chauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het met de chauffeur wel redelijk. Hij is woensdagavond rond 9 uur ontslagen uit het ziekenhuis en ligt nu thuis. De chauffeur en Dalstra Reizen hebben aangifte gedaan tegen de jongens.