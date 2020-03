Seizoen UNIS Flyers per direct voorbij door coronavirus

"Het is door de actualiteit onvermijdelijk geworden. IJshockey is een nationale sport in beide landen en het is niet verantwoord om betrokkenen te laten reizen. Het stilleggen van de BeNe-League betekent dat we het seizoen afsluiten zonder kampioen", zegt voorzitter van de BeNe League Pascal Nuchelmans.

Bij de UNIS Flyers kunnen ze het besluit begrijpen. "Het is heel begrijpelijk. Als we kijken naar wat er in de landen om ons heen gebeurt en wat voor risico's er op ons afkomen. Dan moeten we eerlijk zijn: dan gaat de gezondheid boven het sportieve. Ik denk dat we daar onze focus op moeten leggen en moeten zorgen dat we er gezond doorheen komen", aldus UNIS Flyers-voorzitter Henk Hoekstra.

Geen halve finale tegen Nijmegen

De Flyers stonden in de halve finale van de play-offs om de titel in de BeNe League. Zaterdag stond op Thialf de eerste wedstrijd in die serie op het programma tegen de Nijmegen Devils. UNIS flyers won dit seizoen al wel de Nederlandse titel en de nationale beker.

Mensen die al een kaartje gekocht hadden voor de wedstrijd van zaterdag krijgen het aankoopbedrag terug, meldt de Friese ijshockeyclub op de website.