Veel belangstelling voor theaterstuk De Tocht

De bestellingen komen uit het hele land. "Dat geeft aan dat heel Nederland hunkert naar De Tocht en een gevoel van verbroedering. En dat gaan we met z'n allen waarmaken", zegt producent Foppe van der Veen. De deelnemers worden in een enquête gevraagd mee te denken over de inhoud van de voorstelling. De tocht wil graag dat de herinnering van de Elfstedentocht blijft, ook voor de generatie na ons.

Er zijn 16.868 startbewijzen beschikbaar. Dat is hetzelfde aantal als het aantal deelnemers die in 1997 meededen aan de laatste Elfstedentocht. Eén startbewijs kost 50 euro en geeft toegang tot een try-out, met een hapje en een drankje.