'Friese muziekfestivals moeten veel meer vrouwelijke muzikanten programmeren'

Popjournaliste Marije Heida had daarbij nog een advies voor de festival-organisaties in Fryslân. "En let bij het programmeren alsjeblieft op het talent uit Friesland zelf. Ik zie veel te vaak dat de voorkeur wordt gegeven aan namen van buiten onze grenzen. En dat is niet terecht, want we hebben hier talent genoeg. Maar dat moet wel een kans krijgen om zichzelf te presenteren. Support your locals", was daarop haar oproep.

Presentator Eric Ennema vroeg zangeres Esther de Jong of vrouwelijke muzikanten zich mogelijk zelf ook wat te bescheiden opstellen. De Jong, die net een contract heeft getekend bij een landelijke muziekuitgeverij, kon haar wel in die woorden vinden. "Misschien moet ik ook wel meer gebruik maken van mijn vrouwelijke charme", zei De Jong, die wel benadrukte dat ze daarbij altijd zichzelf wil blijven.

Besjoch hjir de folsleine útstjoering fan IepenUP Live: