Twee nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, totaal nu zes

De man uit Terkaple is rond de 50 jaar. Hij heeft het virus op wintersport in Oostenrijk opgelopen. Hij is intussen bijna helemaal klachtenvrij, maar er wordt nog wel contactonderzoek verricht. De vrouw van de man heeft milde klachten en blijft voorlopig thuis.

Sneker en familie in thuisisolatie

De Sneker die het coronavirus heeft, is rond de 40 jaar en zit met zijn familie in thuisisolatie. Uit onderzoek is gebleken dat hij het virus van iemand uit Brabant heeft gekregen. Zijn twee kinderen, die op het Nordwin College en ROC Friese Poort zitten, blijven voorlopig ook thuis. Volgens de GGD Fryslân lopen de scholen geen risico, omdat de kinderen niet ziek waren en geen verschijnselen hadden.

Zes coronabesmettingen

In totaal zijn er nu zes vastgestelde coronagevallen in Fryslân. Dinsdag werd bij een stel in Gorredijk als eerste in onze provincie het coronavirus vastgesteld. Een dag later bleek ook dat een 78-jarige man uit Drachten het coronavirus heeft.