Veerboot loopt schade op onderweg naar Vlieland

Het schip is met assistentie van een sleepboot teruggebracht naar de haven in Harlingen. De passagiers worden opgevangen in Harlingen op de ms Midsland, die normaal van Harlingen naar Terschelling vaart. Die brengt de passagiers dan weer naar Vlieland.

Het is nog niet bekend wat de exacte schade van de ms Vlieland nu precies is, of wanneer het schip weer volgens de dienstregeling kan varen.