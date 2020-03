LIVEBLOG: Veel grote evenementen afgelast, zeven besmettingen in Fryslân

In het MartiniPlaza in Groningen is het door het Leeuwarder NDC Mediagroep georganiseerde evenement Wonen & Co al na een paar uren gestopt. Om 13.00 uur begon de beurs, maar na de persconferentie van donderdagmiddag moest de woonbeurs stopgezet worden. Ruud van den Heuvel, projectleider evenementen van NDC Mediagroep: "We hebben de persconferentie hier nauwlettend gevolgd. Hier balen we natuurlijk ontzettend van." Volgens Van der Heuvel is het niet waarschijnlijk dat de beurs uitgesteld wordt naar later in het jaar: "Ik denk dat dit editie 2020 was." Het opbouwen van de beurs duurde een week. Alle stands worden de aankomende dagen weer afgebroken.