LIVEBLOG: Twee nieuwe besmettingen in Fryslân, seizoen UNIS Flyers voorbij

Na de vierde besmetting in Leeuwarden is het coronavirus nu ook opgedoken bij een inwoner van Sneek en een inwoner van Terkaple. Er zijn voor zover bekend nu zes coronabesmettingen in Fryslân. Volg al het nieuws over het coronavirus op deze donderdag hieronder in dit liveblog.

Een echtpaar uit Gorredijk werd dinsdag als eerste in onze provincie positief getest op corona.

Ook een 78-jarige man uit Drachten heeft het coronavirus.

Donderdagochtend werd bekend dat ook in Leeuwarden het coronavirus is vastgesteld

