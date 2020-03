Ook coronabesmetting in Leeuwarden: 32-jarige man positief getest

De man heeft het virus waarschijnlijk opgelopen op wintersport in Oostenrijk. Hij zit de komende tijd in thuisisolatie, maar heeft maar lichte klachten. Hij werkt bij de sportschool My HealthClub Leeuwarden. Die blijft de komende tijd gewoon open, maar neemt wel extra maatregelen op het gebied van hygiëne.

De GGD zoekt, zoals met alle gevallen in Nederland, uit met wie de 32-jarige Leeuwarder in contact is geweest. De man was met groep andere mensen uit Leeuwarden op wintersport. Er zijn mogelijk dus ook anderen besmet met het coronavirus.

Vierde coronabesmetting

Het is voor zover bekend de vierde persoon in Fryslân die is besmet met het coronavirus. Woensdag werd het derde geval van het coronavirus in Fryslân vastgesteld, bij een 78-jarige man uit Drachten. Een dag daarvoor werd het coronavirus bij een echtpaar in Gorredijk aangetroffen.