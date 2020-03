Te weinig geld beschikbaar voor onderhoud torens

Hoe zit dat met de subsidie?

Eigenaren van torens kunnen de 'Subsidieregeling instandhouding monumenten' (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Het geld is bedoeld voor regulieren onderhoudskosten op basis van een zesjarig onderhoudsplan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de aanvragen en verdeelt het beschikbare budget.

Over een periode van vijf jaar bekeken, hebben kerkgebouwen (en ook torens) in Fryslân een bedrag van bijna negen miljoen euro gekregen aan subsidie. Dat bedrag lijkt hoog, maar wanneer je kijkt naar wat er van overblijft per jaar per kerk, is dat niet zoveel. Die negen miljoen is verdeeld over 313 Friese kerken, over een periode van zes jaar. Dat betekent dat een kerk of kerktoren gemiddeld moet worden onderhouden met 4.7000 euro per jaar.