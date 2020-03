Nieuwe verkeersborden bij rijkswegen geven voortaan 100 km aan

"We zijn al ruim een week bezig met het plaatsen van de borden. De laatste zijn de 27 dubbele borden, daar staan twee soorten snelheden op, naast de bekende 100 kilometer en de andere snelheid die van toepassing en wanneer het van toepassing is", vertelt Jaap Peelen van het bedrijf dat de borden plaatst.

Het bedrijf heeft ook 144 enkele borden geplaatst. "Bij Rijkswaterstaat zijn we al maanden aan het voorbereiden en nu komt dus de uitvoering. We plaatsen 66 borden in Friesland, langs de A6, A7, A31 en A32", vertelt Angela Lolkema van Rijkswaterstaat.

De nieuwe snelheid gaat van kracht wanneer het bord er staat.