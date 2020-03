Twee Russische winnaars bij schaatsevenement Zilveren Bal

De Friese schaatser zijn er opnieuw niet in geslaagd om de Zilveren Bal te winnen. Janine Smit kwam het verst, maar in de finale was ze niet opgewassen tegen Angelina Golikova (Rusland) en Kaylin Irvine (Canada). Bij de mannen won ook een Rus, Viktor Mushtakov. De Zilveren Bal is een wedstrijd over honderd meter: het is de afsluiting van het schaatsseizoen.