Anne Schulp gefascineerd door dino's: "Wetenschap toegankelijk door dino's"

Anne Schulp - oorspronkelijk uit Sneek - heeft een vakgebied met de naam 'vertebratenpaleontologie', wat gaat over de leer van uitgestorven gewervelde dieren. Waar komt zijn fascinatie vandaan? "Dichterbij dan tijdreizen kun je niet komen, als je fossielen bestudeert krijg je een beeld van hoe het er vroeger uitzag. Je ziet ze niet meer in het echt, maar hoe meer je erover komt te weten, hoe meer je begrijpt en ontdekt."

Hij doet vooral onderzoek naar sporen. "Dat is spannend, want aan fossielen kun je het gedrag van de beesten afleiden, waren het Einzelgängers, of leefden ze in kuddes, konden ze snel lopen of waren het rustige sjokkers? Waar leefden ze van, zulke details kun je de vinger achter krijgen door die sporen te bestuderen."

Om sporen van dino's in Fryslân te vinden, zou je volgens Schulp wel een gat van een kilometer moeten graven.

In zijn toespraak vertelt hij over de laatste ontdekkingen van de afgelopen twintig jaar. "Met nieuwe technieken als 3D-scans en computeranalyses en in hightech-bril kun je naar de oertijd kijken en zo dingen beter begrijpen. Je kunt ze terug in leven puzzelen."

Hij hoopt aan de hand van dino's meer interesse voor de wetenschap te krijgen. "Dat kan heel laagdrempelig en toegankelijk aan de hand van de dinosaurus."