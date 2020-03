FNP stemt voor Fryslân als regenboogprovincie

Eerder nog verdeeld

In 2017 was de FNP nog verdeeld over het voorstel om van Fryslân een regenboogprovincie te maken. Een tal leden van de Friese nationalisten was toen nog solidair met het CDA dat deel uitmaakte van het college. De christendemocraten hebben zich altijd verzet tegen Fryslân als regenboogprovincie.

Ook de VVD steunt het CDA. Eerder zei Avine Fokkens, toen nog Statenlid voor de VVD, maar intussen gedeputeerde, dat Fryslân geen regenboogprovincie hoeft te worden. Niet omdat ze tegen het accepteren van homo's is, maar vooral omdat ze vindt dat Fryslân open moet staan voor alle mensen.

Vragen aan minister

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft minister Van Engelshoven vragen gesteld over de regenboogprovinciestatus van Fryslân. Ze stelde de vragen naar aanleiding van uitspraken van presentator Sipke Jan Bousema over het feit dat Fryslân die status niet heeft.

Naar aanleiding van deze vragen en de commotie die ontstond, kwam gedeputeerd Douwe Hoogland met een persverklaring, waar hij in aangaf dat Fryslân openstaat voor iedereen. "Dat Fryslân geen regenboogprovincie is, betekent niet dat Fryslân tegen is", zo zegt Hoogland. "Fryslân staat open voor iedereen, niemand uitgezonderd. Dat wil ik heel duidelijk zeggen."