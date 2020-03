Kievitseieren gevonden in gemeente Heerenveen, Harlingen en op Schiermonnikoog

Ook op Schiermonnikoog is woensdag het eerste kievitsei gevonden door Jan Holwerda. Hij is gehuldigd door de burgemeester. Daarmee is het vrije veld op het Waddeneiland gesloten.

Ook in de gemeente Harlingen is het eerste kievitsei gevonden. Anne Wind van Pingjum vond het ei tussen Harlingen en Achlum. Het is al de derde keer dat hij het eerste ei van Harlingen vindt. Met deze vondst is het vrije veld van die gemeenten gesloten.