VIDEO IepenUP LIve oer Friese popmuziek

Met live optredens van Feral Tides, Zippora Tieman, Way Down The Rainbow en Dina wordt er veel aandacht aan besteed. Tijdens IepenUP live wordt er gekeken naar welke rol de diversiteit speelt in de Friese popmuziek en -beleid, en hoe vrouwen vooroplopen als het gaat om succes en vernieuwing. Bente Hout en Esther de Jong zullen daar over meepraten.

Marije Heida van 3VOOR12/Friesland zal vertellen welke Friese bands en artiesten het internationaal goed doen. Twee Friese labelbazen die gewoon doorgaan met het uitgeven van muziek zullen er ook bij aanwezig zijn, Tamme Oosterhof van Bigbadwolfrecords en Jouke Rispens van Morning Wood Records.