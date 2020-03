Fryslân al meer dan 30 jaar in de ban van de bonte knaagkever

In 1986 werd de bonte knaagkever voor het eerst in Nederland ontdekt. De 'ui' van de Sint Janskerk in Deinum was aangetast en wordt vervangen. De monumentenwacht maakt zich zorgen, want ook in andere kerken komt het dier steeds vaker voor. Na een inventarisatie blijkt in 1989 dat er al 40 kerken in Fryslân door het dier aangetast zijn, maar een bestrijdingsmiddel is er dan nog niet.