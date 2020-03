Buschauffeur gewond bij vechtpartij in Drachten

De woordvoerder van de politie kan nog geen informatie geven over de aard van de verwondingen van de buschauffeur. De chauffeur is in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een medewerker van de ROC Friese Poort, waar de vechtpartij plaatsvond, zou er na afloop van een zogenaamde 'Doe Dag' een vechtpartij zijn ontstaan. De chauffeur zou daar tussen zijn gesprongen en raakte daarbij gewond. Over eventuele verdachten is nog geen informatie bekend.