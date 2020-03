Man uit Broeksterwâld vernielt busspiegel omdat hij naar de coffeeshop wil

De buschauffeur van Arriva reed op 9 november op de kruising van de Foarwei en de Haadwei in Damwâld toen er een onbekende man naast de bus zag rennen. De man ging aan de buitenspiegel hangen en ging op die manier een stukje met de bus mee. De Broeksterwâldster werd uiteindelijk op basis van camerabeelden aangehouden. Hij verklaarde bij de politie dat hij al van Broeksterwâld naar Damwâld was gelopen, omdat hij de vorige bus ook al gemist had. De man wilde graag naar een coffeeshop in Leeuwarden.

Volgens de man heeft hij de buitenspiegel niet vernield, maar alleen omgedraaid. De opgelegde boete is gelijk aan de eis van de officier van justitie.