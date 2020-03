VIDEO: Honderd kerken moeten komende tien jaar sluiten

In de komende tien jaar zullen in Fryslân zo'n honderd kerken moeten sluiten. Meer dan een kwart daarvan, zo'n 27 kerken, staan er alleen al in de gemeente Súdwest-Fryslân. Een 'tsunami' van leegstaande gebouwen komt over ons heen, zeggen de deskundigen. Ze houden er rekening mee dat het er ook nog wel eens meer zouden kunnen zijn dan de cijfers tot nu toe aangeven. Omrop Fryslân maakte over dit thema een tweedelige documentaire, die de komende twee weekenden wordt uitgezonden.

In Fryslân Hjoed werd vooruitgekeken op de documentaire Tsjerken te keap: