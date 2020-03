Ooststellingwerf wil zorgmedewerkers op scholen om jeugdhulp te ontlasten

In deze pilot onderzoekt de gemeente of door de inzet van zo'n zorgmedewerker in de school het gebruik en de kosten van jeugdhulp kan worden verlaagd. Kinderen, ouders en leerkrachten krijgen ondersteuning op maat, omdat de vraag per school verschilt. "Elke school kan zijn eigen wensen hebben, het kan een spreekuur voor ouders zijn, maar ook het ondersteunen van leerkrachten. En het gaat om een gecertificeerd medewerker in jeugdproblematiek. Daarachter staat het hele team", vertelt Esther Verhagen.

De fractie van de ChristenUnie dacht dat zo'n medewerker de schoolleider en bestaande hulpdiensten voor de voeten zou lopen. Maar daar is Verhagen niet bang voor. Zij vindt dat de vraag juist van de scholen komt. "Dan kunnen we op tijd problemen oppakken en desnoods opschalen in zorg. De problemen nemen dusdanig toe, dat eerder zorg geleverd met worden aan ouders en kinderen. Wij vullen het aan."

De kosten van deze pilot liggen op 33.600 euro.