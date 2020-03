Omrop Fryslân niet op bezoek bij Michel Vlap door coronavirus

Volgens de persvoorlichter David Steegen kunnen ze niet anders. "Het spijt ons, maar we kunnen tot nader order onze spelers niet in contact brengen met anderen. Daarom hebben onze spelers deze week geen contact met journalisten." Het heeft volgens Steegen niet te maken met een speler die corona heeft. "Maar enkele medewerkers hebben contact gehad met iemand die het virus wel heeft. We kunnen geen enkel risico nemen."

In Brussel, de stad waar Vlap voetbal, zijn alle evenementen die binnen zijn en meer dan 1000 toeschouwers trekken afgezegd. Of de competitieronde in België zondag doorgaat, is nog niet duidelijk. Anderlecht speelt een belangrijke wedstrijd tegen Sint-Truiden.