De Waddenopera zoekt zangers voor koor

De opera vertelt het verhaal van visser Peter Grimes en toont het leven in een kleine vissersgemeenschap. Daarvoor wordt een koor samengesteld, bestaande uit goede amateurzangers en professionals. Deelnemers moeten wel een bepaald niveau hebben, legt Oosterbaan uit."Het koor is het volk en er zijn veel volksscènes. Dat betekent dat je als zangers veel op het podium staat en veel uit je hoofd moet doen."

3500 kaarten verkocht

De opera wordt in september bij Paesens-Moddergat uitgevoerd. Er is iedere keer ruimte voor 1750 bezoekers en in totaal zijn er vijf voorstellingen. Op dit moment zijn er al 3500 kaarten verkocht. Oosterbaan verwacht dat mensen er vanuit het hele land op af komen en ook operaliefhebbers uit het buitenland, zoals Duitsland en Engeland, de weg naar Paesens-Moddergat zullen weten te vinden. "Het is voor het eerst dat deze opera zo groot en in de open lucht wordt uitgevoerd."