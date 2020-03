Wereldbeker verplaatst vanwege coronavirus; nog langer onzekerheid voor Epke

De grote concurrent van Zonderland, de Japanner Hidetaka Miyachi, stond nog altijd op de deelnemerslijst voor de laatste wereldbekerwedstrijd volgende week. Maar, de inschrijving daarvoor zal opnieuw worden opgestart. Tot die tijd blijft het voor Zonderland niet duidelijk of het olympische ticket binnen is. Dat is zeker als Miyachi niet meedoet aan de laatste wereldbeker, die nu van 3 tot en met 6 juni plaatsvindt. Daardoor moet Zonderland langer geduld hebben. Dinsdag zei de Friese turner nog dat hij volgende week zeker zou zijn, maar dat is dus niet meer het geval.

De wereldbeker van komend weekend in Baku in Azerbeidzjan gaat wel gewoon door. Vrijdag turnt Zonderland de kwalificaties op de rekstok. Zondag is dan de finale. Naast Zonderland komt ook Leeuwarder Rick Jacobs in actie in Baku.