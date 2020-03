Cambuur - NAC Breda gaat voorlopig gewoon door met uitpubliek

De competitiewedstrijd in de eerste divisie tussen SC Cambuur en NAC Breda op vrijdagavond gaat voorlopig, net als alle andere voetbalwedstrijden buiten Noord-Brabant, gewoon door met thuis- en uitpubliek. Dat heeft de KNVB woensdagmiddag na een speciale bijeenkomst over het coronavirus in Zeist laten weten.