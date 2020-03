GGD Fryslân schakelt over op Nederlands in berichtgeving coronavirus

De Graaf vindt het belangrijk dat mensen die niet Friestalig zijn haar ook goed kunnen begrijpen, zegt ze. "Er hebben ons berichten bereikt dat mensen naar Omrop Fryslân kijken nu er wat aan de hand is. We hebben ook afgesproken dat Omrop Fryslân de rampenzender is. Niet dat er nu een ramp is, maar er is wel wat bijzonder aan de hand. Iedereen wil dan graag weten hoe het staat, en dan is het toegankelijker om het Nederlands te gebruiken.

Op dit moment zijn er drie bekende coronabesmettingen in Fryslân. De GGD is bezig met een contactonderzoek, waar uit moet blijken of het virus zich verder heeft verspreid.