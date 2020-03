Liet International 2020 geannuleerd in verband met coronavirus

Het festival zou op 3 en 4 april gehouden worden in het Deense Aabenraa. De Deense organisatie heeft het besluit gisteren genomen in goed overleg met Stichting Liet '91. De deelnemers zijn inmiddels allemaal ingelicht.

"Het spijt ons dat wij gedwongen zijn om dit evenement te annuleren - zowel voor het publiek, de artiesten, onze partners en sponsors en voor ons als organisatoren. We keken er echt naar uit om de 2020-festiviteiten met dit muziekevenement te vieren", aldus woordvoerder Uffe Iwersen van de organisatie. "We weten nog niet of we Liet International 2020 op een later moment kunnen organiseren. Kaartjes die al gekocht zijn worden natuurlijk vergoed."