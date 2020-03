Veel ergernis over extra kosten nieuwe fietsbrug Oosterwolde

Dan is er nog wel flink bezuinigd op het ontwerp, want na de aanbesteding zouden de kosten op 425.000 euro liggen. Na de inspectie in 2016 bleek al dat de brug moest worden vervangen.

'Geen cent meer'

Fractievoorzitter Herman Zwart is klaar met dit soort verrassingen. "De ton zal er wel komen, maar dit moeten we niet meer hebben." Ook Niels van den Berg van Ooststellingwerfs Belang is het met Zwart eens. "Een ton mag erbij, maar geen cent meer." De marktprijzen liggen substantieel hoger, waardoor de kosten ook hoger worden. "Het was een innoverende manier van aanbesteden en bedrijven hebben werk genoeg", zegt wethouder Ester Verhagen.

Het ontwerp van de nieuwe brug draait om veiligheid en toegankelijkheid, hij blijft twee meter breed. "Het wordt iets minder gelikt, een minder luxe uitstraling, met bijvoorbeeld een kleinere overspanning. Maar de functie blijft hetzelfde", vertelt Verhagen. Het is de bedoeling dat de nieuwe brug voor mei 2021 klaar is.