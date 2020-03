Nij Smellinghe monitort 11 medewerkers na contact met besmette patiënt

Bert Kleinlugtenbeld van Nij Smellinghe: "De man kwam maandagavond binnen op de Spoedeisende Hulp met een luchtweginfectie en koorts. Hij is met speciale voorzorgsmaatregelen verpleegd. Hij is onmiddellijk getest, maar dan duurt het nog even tot de uitslag er is."

Nadat de man ontslagen is uit het ziekenhuis, bleek dat zijn test positief was. "Toen is hij gebeld en werd hem opgedragen om thuis te blijven." De GGD heeft daarna de zorg voor de man op zich genomen.

Elf medewerkers in de gaten houden

Maar wat betekent het voor het ziekenhuis dat er een coronapatiënt binnen is geweest? "We zijn in het ziekenhuis grondig aan het onderzoeken of hier besmettingen plaats hebben gevonden", zegt Kleinlugtenbeld. "Je moet allerlei partijen inseinen, maar je moet in het ziekenhuis ook goed op zoek naar andere besmettingsgevallen."

Twee andere patiënten uit het ziekenhuis worden ook onderzocht op het virus. Elf medewerkers van het ziekenhuis worden intussen gemonitord. Hun temperatuur wordt elke dag twee keer gemeten. Mogelijk worden zij later nog getest.

Het ziekenhuis blijft vooralsnog gewoon open. "We zien geen risico's voor het ziekenhuisfunctioneren van Nij Smellinghe." Zorgpersoneel zou vanaf donderdag opgeroepen worden om thuis te blijven als zij ziek zijn, ook bij hele lichte klachten.