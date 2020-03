Actievoerders lopen van Leeuwarden naar Den Haag uit protest tegen asielbeleid

De actievoerders beginnen de tocht vrijdagochtend om 09.30 uur bij het Provinciehuis in Leeuwarden. Ze hopen om 14.00 uur in Franeker te zijn en lopen daarna via Harlingen naar Zurich, de eindbestemming van de eerste dag. De actievoerders roepen mensen op om mee te lopen of te fietsen, of de meelopers aan te moedigen.

De actievoerders hopen volgende week woensdag in Den Haag aan te komen. Om 19.00 uur staat daar dan een demonstratie op het programma op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.