Twee aanvaringen in een jaar: Rijkswaterstaat onderzoekt weghalen keersluis

Rijkswaterstaat Noord NL @RWS_NN

Duikers hebben vanavond inspectie gedaan bij #sluis #Terherne naar obstakels onder water. Aanleiding hiervoor was de schadevaring eerder vandaag. De vaarweg is obstakelvrij. De #scheepvaart is geïnformeerd dat zij met gepaste snelheid de sluis kunnen passeren.