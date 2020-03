Landgoed Lauswolt uitgeroepen tot beste golfresort van Nederland

Op de wereldwijde ranglijst staat Lauswolt op de 49e plaats. De lijst wordt sinds 2016 gepubliceerd. Elke maand maken er 400.000 golfers gebruik van de website. Directeur Marc van Gulick is dan ook erg blij met de benoeming. "Het is hét platform voor golfers waar ze hun mening achterlaten; dat wij uitgeroepen worden tot beste golfresort van Nederland is fantastisch!", zegt hij.

Lauswolt beschikt over vier holes vanmeer dan 400 meter. Dat is een zeldzaamheid in binnen- en buitenland.