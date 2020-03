Ooststellingwerf maakt zich zorgen over de busplannen van de provincie

De gemeenteraad krijgt niet de kans om er wat van te vinden, omdat het college de tekst van de zienswijze van het Ontwerp Programma van Eisen openbaar vervoer Fryslân 2022-2023 nog aan het veranderen is. De raad moet er op vertrouwen dat het college op de juiste wijze de zorgen onder woorden brengt. Wolter Slager van Wij Lokaal vindt het programma van eisen "bedroevend".

De provincie heeft 13 kernen vergeten op te nemen op de lijst waar de nieuwe busvervoerder doorheen moet rijden. Volgens Gedeputeerde Staten houdt elke kern, die nu een verbinding heeft met het openbaar vervoer die verbinding ook.

Bussen rijden minder

De frequenties waarmee de bussen tussen Oosterwolde naar Drachten en Heerenveen rijden wordt in het voorstel van de provincie veel minder. Wethouder Marcel Bos heeft geen goed gevoel over het plan, "maar we zitten er bovenop", zegt hij.

Bos vindt de mobiliteit en bereikbaarheid voor Ooststellingwerf van cruciaal belang. Hij roept dorpsverenigingen en anderen die zich aangesproken voelen op om naar de provincie te schrijven. Na 17 maart wordt het programma van eisen aangepast en definitief. Vanaf 2022 gaat de nieuwe busconcessie in.