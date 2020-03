Groningers boos over 'weggeven' Schier: "Over honderd jaar is Schier Gronings"

Het deel van Schiermonnikoog dat in de provincie Groningen ligt is 2,8 hectare groot. "Wat ons betreft mag het eiland onder het bevoegd gezag van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland komen. Denk aan een soort Hong Kong-constructie. Over honderd jaar is Schier Gronings", zegt fractievoorzitter Roel Torringa van GemeenteBelangen Het Hogeland.

Gedeputeerde van de provincie Groningen Fleur Gräper kan zich niet vinden in dat plan. "Het is een formele wijziging, om te voorkomen dat bij rampen voor dat deel de Veiligheidsregio Groningen zou worden ingeschakeld. Op deze manier is het weer netjes geregeld met Friesland", zegt de gedeputeerde.

Ervaring met eilanden

Torringa vindt dat geen goede reden. Volgens hem kan de gemeente Het Hogeland best wel beslissingen nemen over het stuk Schiermonnikoog dat nu in Groningen ligt. "Wij beschikken al over eilanden zoals de Rottums. Beheer van dit stuk aan de oostkant was volgens ons geen obstakel of bestuurlijke belemmering. Helaas hebben wij de onderhandelingen met de verschillende overheden niet gewonnen", zegt Torringa.

Het is voor de lokale partij zelfs zo belangrijk dat het een standpunt was bij de gemeenteraadsverkiezingen. In hun verkiezingsprogramma stond dat er geen grenscorrecties meer moesten komen. Toen de partij in het college kwam is dit vervolgens niet in het collegeprogramma gekomen. "Eigenlijk had dat nu wel gemoeten", aldus Torringa.