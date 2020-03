LIVEBLOG: Man in Drachten (78) heeft coronavirus; GGD schakelt over op het Nederlands

Niemand weet hoe groot het coronavirus zich verspreiden zal. In Nederland zijn intussen een kleine 400 mensen besmet. "Het is heel belangrijk dat mensen in Fryslân begrijpen dat dit een sluipend virus is. Heel veel mensen die het virus hebben en verspreiden, hebben daar zo weinig last van, dat ze zich er helemaal niet bewust van zijn", zegt Anne Marie van Elsacker van Izore, het Friese centrum voor infectieziekten. Dat is volgens haar ook de reden dat het virus zich zo snel verspreid.

Dodelijker dan gewone griep

"Met de getallen die we nu kennen, is het coronavirus wel dodelijker dan de gewone griep, het influenzavirus." Er is ook nog niet heel veel bekend over het virus. "Voor iedereen die het oploopt, is het een totaal nieuw virus." Er wordt intussen al een een vaccin gewerkt, maar daar hebben we volgens Van Elsacker nu op dit moment nog niet heel veel aan. Het vaccin moet eerst goed getest worden en dat kan lang duren.

Van Elsacker roept iedereen op zich zo goed mogelijk aan de hygiënemaatregelen te houden. "En mensen moeten niet denken: ik heb nergens last van, dus ik hoef dat niet te doen." Iedereen moet de situatie volgens haar serieus nemen. "We kunnen wel zeggen dat procentueel het aantal mensen dat heel ziek wordt, meevalt. Maar het absolute aantal mensen die zorg nodig hebben, kan zo groot worden dat het systeem het niet meer aankan. We hebben maar één ding in handen en dat is vertragen en beperken."