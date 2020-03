Inwoner van Drachten (78) positief getest op coronavirus

Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens deze opname is de patiënt getest op het influenza- en het coronavirus. Uit deze testen is gebleken dat de patiënt het coronavirus, ook wel COVID-19, heeft.

Op dinsdag 10 maart is de patiënt, die aan de beterende hand was, naar huis gestuurd. Daar verblijft hij nu in thuisisolatie.

Contactonderzoek

GGD Fryslân monitort de patiënt en zijn vrouw en is begonnen aan het contactonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Nij Smellinghe gewoon open

Ziekenhuis Nij Smellinghe zegt gewoon open te zijn en alle afspraken gaan door. "Je kunt veilig ons ziekenhuis bezoeken. Je loopt geen verhoogd risico", schrijft het ziekenhuis.