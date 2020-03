Opnieuw financiële tegenslag voor Biosintrum in Oosterwolde

Tot verbijstering van de raadsleden meldde wethouder Fimke Hijlkema (PvdA) dat er een provinciale subsidievoorwaarde bestaat dat het Biosintrum een bepaalde certificering moet hebben. Het gaat om de hoogst haalbare duurzaamheidsbeoordeling, qua constructie en gebruik van een gebouw: het 'BREAAM Outstanding'-keurmerk. Het Biosintrum voldoet nog steeds niet aan die voorwaarden.

Volgens Hijlkema is er een lijst gemaakt met de tekortkomingen, zodat het Biosintrum dat certificaat wel kan krijgen. Het wegwerken van die tekortkomingen kost volgens Hijlkema 34.000 euro. Dat geld heeft de raad nog niet beschikbaar gesteld. Voor BREAAM is er een deadline: alles moet uiterlijk een jaar na de opening geregeld zijn. Dat betekent dat de wethouder tot 7 juni de tijd heeft om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Provincie kan 1 miljoen euro terugvorderen

Loopt het Biosintrum die certificering mis, dan wordt niet voldaan aan de subsidievoorwaarden van de provincie en dan zou de provincie de al betaalde 1 miljoen euro subsidie voor het project terug kunnen vorderen. En dan is de nachtmerrie compleet voor het centrum, dat nu al wankelt door alle financiële tegenvallers bij de investering en de exploitatieproblemen. Niemand van de aanwezige raadsleden had ooit eerder vernomen dat er een koppeling bestond tussen de certificering en de 1 miljoen euro van de provincie.

Motie van wantrouwen

In de vorige raadsvergadering overleefde burgemeester Harry Oosterman een motie van wantrouwen vanwege het achterhouden van informatie over de tekorten bij het Biosintrum. Nu moet het college nu opnieuw op verzoek van onafhankelijk raadslid Simon ter Heide uitleggen of en wanneer de raad deze koppeling gemeld is. "Dat had namelijk wel gemoeten, een lastig punt", zegt Ter Heide. Voor zover bekend stond het nooit in een raadsvoorstel.

Wethouder Hijlkema beloofde te achterhalen of de raad ooit geïnformeerd is, maar ze herinnerde dat zelf ook niet. De VVD noemde het nieuws 'zeer verontrustend' gelet op de voorgeschiedenis. Voor Marcel Moes van Stellingwerf PLUS was het reden om nu al steun te zoeken in de wandelgangen voor een raadsenquête over het hele Biosintrum-dossier. Hijlkema: "We moeten echt proberen de certificering rond te krijgen." En als dat niet lukt? "Dan moeten we gaan onderhandelen met de provincie."