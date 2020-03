GGD: in Fryslân voorlopig geen sprake van 'sociale onthouding'

De zoon van het stel was mogelijk ook besmet, maar uit tests van de GGD bleek dat dat niet het geval was. Ook werd van een medewerker van Friesland Lease in Drachten vermoed dat hij besmet was. Zijn test was echter ook negatief. Het bedrijf had uit voorzorg negen medewerkers naar huis gestuurd..

Contactonderzoek

Volgens Margreet de Graaf van de GGD is er nog niet zo veel veranderd sinds dinsdag. "Het contactonderzoek loop. En iedere dag doen we tests, en niet alleen wij, maar ook de huisartsen en het ziekenhuis." Als een persoon positief wordt getest, probeert de GGD in kaart te brengen met wie de patiënt in contact is geweest in de besmettelijk periode. Dat is de periode vanaf de eerste ziektedag van de patiënt - de dag dat iemand begint te hoesten of koorts krijgt - tot het laatste contactmoment dat de patiënt met iemand heeft gehad. De Graaf: "Daar doe ik verder geen uitspraken over, want het gaat over mensen hun persoonlijk leven. Maar er wordt hard aan gewerkt."

Aparte kamer

Op de school van de Gorredijkster jongen waren al zorgen over hoe het zou verlopen met de gezondheid van de kinderen op de school. Het virus kan echter alleen worden overgedragen door een ziek persoon. "Op kleding overleeft het virus niet zo lang", legt De Graaf uit. Om te voorkomen dat de jongen toch ziek wordt, wordt hij thuis ook weer in een aparte kamer van zijn ouders geïsoleerd. "Zodra zij 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen ze weer verder met hun leven. Dan zijn ze ook geen gevaar meer voor anderen."