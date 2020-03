Bonte knaagkever onderschat, nog altijd een groot verborgen probleem

Meer bonte knaagkevers dan dertig jaar geleden?

De bonte knaagkever leeft al meer dan dertig jaar in de Friese kerken. In 1986 werd de bonte knaagkever voor het eerst in Nederland ontdekt. De 'ui' van de Sint Janskerk in Deinum was aangetast en moest vervangen worden. Sinds dat moment is het diertje een stekel in de voet van Friese bezitters van oude gebouwen zoals kerken. Het heeft in dertig jaar, voor zover bekend, 150 kerken aangetast.

In de eerste jaren was er grote paniek, omdat steeds meer kerken aangetast waren. Ondertussen is de paniek volgens Hoekstra weg, en dat is niet altijd goed. Het is volgens Hoekstra te wijten aan drie dingen: "De bonte knaagkever kan tijdens inspecties lastig gevonden worden, er is te weinig geld voor onderhoud en het geld wat er is gaat niet naar bestrijden, maar naar verbouwen."

Hoeveel bonte knaagkevers er ondertussen in Fryslân zijn, is volgens insectendeskundige Jeroen Breidenbach niet te zeggen. "Het is een indrukwekkend beestje, dat bedoelt is om op te ruimen, maar er wordt maar amper onderzoek naar gedaan. Vooral in Nederland staat dat soort onderzoek op een laag pitje. Daarom kunnen we het ook niet hebben over exacte aantallen." Wat Hoekstra uit eigen ervaring weet, is dat het dier wel meer voorkomt.



"De gebouwen en ook het hout in de gebouwen worden steeds ouder. Hou ouder het gebouw is, des te meer het gaat schimmelen. Dat is aantrekkelijk voor de bonte knaagkever."