Nederland sluit Tournoi de France af met derde gelijkspel, hoofdrol voor Spitse

Lynn Wilms, die voor het eerst in de basis stond, opende de score in Valenciennes na een klein half uur spelen. Vijf minuten later kreeg Nederland een strafschop, na een overtreding op Lieke Martens. Spitse schoot raak vanaf elf meter: 2-0. Vlak voor de rust bracht Valérie Gauvin de spanning terug in de wedstrijd.

In de tweede helft kwamen de ploegen op gelijke hoogte. Spitse, die eerder dus nog een strafschop raak schoot, veroorzaakte nu zelf een penalty, vanwege hands in het zestien meter gebied. Mbock Bathy schoot de 2-2 binnen. Met Spitse op de bank zorgde Martens voor de 3-2.

Diep in de blessuretijd werd het nog 3-3. Ouleymata Sarr scoorde voor de Françaises.

Lege tribunes

Loes Geurts en Fenna Kalma bleven de hele wedstrijd op de bank. De tribunes bij de wedstrijd bleven leeg, vanwege het coronavirus.

Het Tournoi de France is een oefentoernooi. Eerder eindigden de wedstrijden tegen Brazilië en Canada in 0-0. Over precies een maand speelt Nederland weer. Dan staat de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Kosovo op het programma.