Stichting Palliatieve Terminale Zorg viert jubileum én zoekt vrijwilligers

Louissen is zelf ook vrijwilliger. Regelmatig zit ze naast iemand, die op zijn of haar sterfbed ligt. "Ik ga regelmatig nog ergens een nacht waken." Ze kwam op het idee in 2002, toen haar man stierf. "Ik had wel wat zorg en hulp kunnen gebruiken, maar die was er toen niet. Toen ik in 2013 met pensioen ging, dacht ik: ik ga eens op zoek naar die club, of ik iets voor ze kan betekenen."

Een nacht in de week

De vrijwilligers van VPTZ waken één nacht per week van 23.00 tot 7.00 uur. "Daarmee ontlasten we de families, zij kunnen dan slapen", vertelt Louissen. "Dat is onze ondersteuning. Is het heel erg met de patiënt, dan kun je altijd nog de dokterswacht of de thuiszorg bellen. Zij helpen dan verder, als het nodig is. Maar vaak ben je als vrijwilliger alleen in het huis waar degene gaat sterven."