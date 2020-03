Burgemeester Roel Sluiter uit Harlingen heeft een woning aan de Readyk in Wijnaldum gesloten voor een periode van drie maanden. In december vorig jaar werd bij een politie-inval een hennepkwekerij aangetroffen in de woning. Er werden maar liefst 231 planten aangetroffen. De eigenaar van de woning kreeg een proces-verbaal opgelegd.