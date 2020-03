Vertraging: nieuwe veerboten Doeksen worden later in gebruik genomen

De eerste boot, de Willem Barentsz is op zijn vroegst in mei klaar. Daarna wordt de Willem de Vlamingh klaargemaakt. Die zou dan in juni in gebruik worden genomen. Dat stond eerder op 10 april gepland.

Volgens Doeksen heeft dit geen gevolgen voor de capaciteit van de rederij. De oude Midsland wordt extra ingezet en op drukke dagen vaart de sneldienst ook vaker. Met alle passagiers die al kaarten voor de nieuwe veerboten hebben, wordt contact opgenomen.