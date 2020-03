Financiële steun voor duurzamer maken huizen Smallingerland

De lening kan worden aangevraagd voor energiebesparende en duurzame maatregelen voor huizen en appartementen in de gemeente. Leningen tot 7.500 euro moeten in tien jaar worden afbetaald. De looptijd van leningen tussen 7.500 en 15.000 euro is vijftien jaar. De rente staat vast en is drie procent lager dan het normale tarief dat in de markt geldt.

De gemeentelijke regeling mag worden gecombineerd met de subsidieregelingen van het Rijk.