Ook Epke zelf nog in twijfel over Spelen: "Ik weet het eigenlijk ook niet"

Wanneer wel zeker?

De vraag is wanneer Zonderland de champagne kan ontkurken en het zeker is dat hij zijn startbewijs binnen heeft. "Als ik volgende week in Doha ben, het Japanse team zie en Miyachi er niet tussen zit. Dan heb ik echt dat juiggevoeltje van: de ticket is binnen."

Toch is er wel wat veranderd in de benadering van de olympisch kampioen van 2012. "Ik ben wel aan het nadenken hoe ik mij het best kan voorbereiden op Tokio. Dat had ik voor Melbourne nog niet helemaal."

Daar, in Melbourne, won Zonderland in januari de wereldbeker, waardoor hij de beste papieren zou hebben voor de enige olympische ticket. "Toen was ik alleen bezig met hoe ik me nog moest kwalificeren. Ik heb al wel een beetje geaccepteerd dat het nu klaar is, maar tegelijk knaagt het nog wel dat hij misschien toch komt."