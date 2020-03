Zoon van coronapatiënten Gorredijk niet besmet

De zoon zit in VWO6 van het Bornego College aan de Ds. Kingweg in Heerenveen. Hij was maandag en dinsdag uit voorzorg al thuisgebleven. bestuurder Hans Wildeboer is blij met het nieuws dat de jongen niet besmet is. "Dit betekent dat de leerling binnenkort weer naar school kan. Tot die tijd wordt onze leerling begeleid in zijn voorbereiding op het examen."

"Voor onze scholen betekent de uitslag van de test dat we op dezelfde voet verder gaan", zegt Wildeboer. De school hoopt dat andere kinderen die zich ziek voelen thuisblijven. "Aan de ouders zeggen we ook: neem de verantwoordelijkheid", aldus Hans Wildeboer.

De vader en moeder van de jongen zijn rond de 50 jaar. De man heeft het coronavirus buiten de provincie opgelopen, bij zijn werk. De man had contact met een Brabander van wie op een later moment bleek dat hij het virus had.